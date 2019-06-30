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14 kazada 19 kişi yaralandı

Çorum merkez ve ilçelerinde yaşanan trafik kazalarında çok sayıda kişi yaralandı.

14 kazada 19 kişi yaralandı

Çorum merkez ve ilçelerinde yaşanan trafik kazalarında çok sayıda kişi yaralandı.

30 Haziran 2019 Pazar 21:15
14 kazada 19 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre Gülabibey Mahallesi’nde A.A isimli motosiklet sürücüsü dengesini kaybederek düşünce R.Ö yönetimindeki aracın tekerleklerine çarparak yaralandı. Mimar Sinan Mahallesi’nde A.H idaresindeki motosiklet H.Y isimli sürücü yönetimindeki araca çarparak yaralandı.

Buharaevler Mahallesi’nde R.Ö yönetimindeki araç Y.K yönetimindeki bisikletli kişiye çarparak yaralarken, Gülabibey’deki ikinci kazada ise H.T yönetimindeki araç S.Ö.A isimli kişiye çarparak yaraladı. Buhara’daki ikinci kazada ise İ.H yönetimindeki araç ile Y.Ç yönetimindeki araçlar çarpıştı. Kazada iki sürücü ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan C.Ç yaralandı.

Dodurga Ulucami Mahallesi’nde H.A yönetimindeki araç ile M.O.Y yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü hayati tehlike olmayacak şekilde yaralandı. Doğu Mahallesi’nde ise C.T isimli kişi ATV aracı ile kaldırıma çarparak devrildi. Kazada sürücü hayati tehlike olmayacak şekilde yaralandı. Alaca Yıldızhan Mahallesi’nde ise F.T yönetimindeki araç H.H isimli kişiye çarparak yaraladı.

Çorum Merkez Üçtutlar Mahallesi’nde O.P yönetimindeki araç geri manevra yaparken, H.B.K isimli kişiye çarparak yaralanmasına sebep oldu. Üçtutlar’daki diğer kazada ise İ.B yönetimindeki araç N.O yönetimindeki motosikletli sürücüye çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Merkez İlim Yayma Kavşağı’ndaki kazada ise N.H ve M.Ü isimli sürücülerin yönetimindeki araçlar çarpıştı. Kazada iki sürücü ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan S.Ü ve E.Ü yaralandı.

Sungurlu Şenyurt Mahallesi’nde kazada B.S yönetimindeki araç Z.B yönetimindeki motosiklete çarptı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ilk müdahalenin ardından Erol Olçok eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Osmancık Gemici Mahallesi’nde A.D isimli motosiklet sürücüsü tek taraflı kaza yaparak yaralandı.

Çorum-Samsun Karayolu Elvançelebi Köprüsü mevkiinde yaşanan kazada ise Amasya istikametinden Çorum istikametine seyir halinde bulunan E.G.İ (38) isimli kadın sürücünün kullandığı araç bariyere çarptı. Kazada kadın sürücü yaralanarak Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevke edildi.

(Haber Merkezi)

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