14 işyerinden 13’ü kiralandı

Belediye 14 işyerini üç yıllığına kiraya vermek üzere 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince açık teklif arttırma usulü ile hazırlanan şartnameleri dahilinde 22 bin TL muhammen bedel üzerinden ihaleye çıkardı.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Encümen üyeleri yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihaleye vatandaşın ilgisi yoğun oldu. 141 metrekare ile 250 metrekare arasında değişen büyüklükteki 14 işyerinden 13 tanesine kiracı bulundu. Buna göre tüm işyerleri yıllığı 23 bin TL bedel üzerinden

Mustafa Şanlı, Nuri Şahin, Gazi Savaş, Arslan Koca, Cihan Çakmak, Adem Arslan, Zülfikar Tosun, Ayhan Bıyıkoğlu, Caner Bellek ve Ömer Kaşık tarafından kiralandı.

(Ömür SOYTEMİZ)

