14 ayrı suç kaydı bulunan suç makinesi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Oto Hırsızlığı Büro Amirliği’nce geçtiğimiz Ağustos ayı ile Eylül ayı ilk haftasında yaşanan 4 otodan hırsızlık olayı aydınlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Çevreyolu İskilip Dolma Evi önünde park halindeki bir araçtan, 8 adet çeyrek altın, 2 adet altın bilezik, 4 adet tam altın, 2 adet altın yüzük ve 1 adet altın kolye hırsızlığı, Osmancık Caddesi, Elit Dondurma önünde park halindeki bir araçtan bin 200 lira para ve cep telefonu hırsızlığı, Hüyük Caddesi üzerinde boş arazide park halindeki bir araçtan bayan kol çantası hırsızlığı, Mimar Sinan 1. Cadde üzerinde park halindeki bir araçtan bayan kol çantası hırsızlığı olayları meydana geldi.

20 YIL KESİNLEŞMİŞ CEZASI VAR

Otodan hırsızlık olaylarının faili olarak tespit edilen 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, şahsın yapılan GBT sorgulamasında 3’ü Çorum’dan olmak üzere, toplam 14 ayrı hırsızlık suçundan arama kaydı bulunduğu, mahkemelerce 20 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi. Zanlı sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Çorum Cezaevi’ne konuldu.

