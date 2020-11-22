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139 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 139 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 12 bin 358’e yükseldiğini açıkladı.

Güncel 22.11.2020, 20:23
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139 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'deki güncel korona virüs tablosunu paylaştı.

Tabloya göre son 24 saatte 139 kişi korona virüsten hayatını kaybederken, toplam can kaybı 12 bin 358'e yükseldi. Bugün toplam 155 bin 516 test yapılırken, 6 bin 17 kişiye de hasta tanısı konuldu. Bu rakamla beraber toplam hasta sayısı ise 446 bin 822 oldu. Bugün iyileşen 3 bin 812 kişiyle birlikte iyileşen toplam hasta sayısı 374 bin 637'ye yükseldi. Bu hafta hastalarda zatürre oranının yüzde 3.8, toplam ağır hasta sayısının ise 4 bin 217 olduğu açıklandı.

“Tedbirler ve kısıtlamaların yakın zamanda netice vermesi için kurallara sıkı sıkıya uymalıyız”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Bugün tespit edilen 6.017 hastamız var. Tedbirler ve kısıtlamaların yakın zamanda netice vermesi için kurallara sıkı sıkıya uymalıyız. Salgınla mücadelenin yöntemi asırlardır değişmedi: el Temizliği, Maske ve Mesafe. Sevdiklerimiz için tedbirlere uyalım” ifadelerine yer verdi.

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