137 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 656 yeni vaka

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 137 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 47 bin 271'e yükseldi. Toplamda 53 milyon 700 bin 891 test yapıldı.

Bugün yapılan 222 bin 613 test ile 7 bin 656 yeni vaka, 605 yeni hasta tespit edildiği belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 235 bin 978 olduğu, bugün iyileşen 11 bin 180 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 94 bin 279'a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,1, ağır hasta sayısının ise bin 391 olduğu açıklandı.