134 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 103 yeni vaka

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 134 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 25 bin 344'a yükseldi. Toplamda 28 milyon 828 bin 496 test yapıldı.

Bugün yapılan 180 bin 303 testten, 7 bin 103 yeni vaka sayısı, 681 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 442 bin 350 olduğu, bugün iyileşen 8 bin 108 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 322 bin 511'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,7, ağır hasta sayısının ise 1 bin 791 olduğu açıklandı.