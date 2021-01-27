132 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 489 yeni vaka

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre, son 24 saatte 132 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 25 bin 476'a yükseldi. Toplamda 29 milyon 7 bin 915 test yapıldı.

Bugün yapılan 179 bin 419 testten, 7 bin 489 yeni vaka sayısı, 675 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 449 bin 839 olduğu, bugün iyileşen 8 bin 803 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 331 bin 314'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,7, ağır hasta sayısının ise 1 bin 765 olduğu açıklandı.