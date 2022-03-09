130 kişi hayatını kaybetti, 37 bin 407 yeni vaka
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 130 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 37 bin 407 yeni vakanın olduğunu açıkladı.
Güncel 09.03.2022, 01:13
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Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 8 Mart'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 37 bin 407 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 130 oldu. Bir günde toplam 365 bin 5 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 69 bin 294 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,18 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,99 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 146 milyon 97 bin 881'e yükseldi.
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