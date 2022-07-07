13 yaşındaki çocuk silahla vuruldu

Olay önceki gün Çorum’un Bayat ilçesine bağlı Çamlı Köyde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, çobanlık yapan bir kişi köyün dışında hayvanları otlattığı esnada 13 yaşında ki Emir Ş.T.’yi yerde kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu.

Çocuğun kafasından silahla yaralandığını gören çoban durumu telefonla ailesine ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olayın ihbarı ile bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Arazinin engebeli olması nedeni ile ambulans belirli bir yerden sonra gidemeyince, yaralı çocuk yakınları tarafında ambulansın bulunduğu noktaya kadar at ile taşındı.

Araziye hayvan otlatmak için gittiği öğrenilen yaralı çocuk sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardında Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Emir Ş.T., yoğun bakıma alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Tugay GÖKTÜRK)

