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13 yaşında genç kız tanık olarak dinlendi

Çorum'da sevgilisi Reşat K’yi (35) bıçaklayarak öldüren Selma K., (34), yargılandığı davada 13 yaşındaki kızının söyledikleri dikkat çekti.

13 yaşında genç kız tanık olarak dinlendi

Çorum'da sevgilisi Reşat K’yi (35) bıçaklayarak öldüren Selma K., (34), yargılandığı davada 13 yaşındaki kızının söyledikleri dikkat çekti.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 00:38
13 yaşında genç kız tanık olarak dinlendi

Olay, geçen yıl 30 Ocak'ta Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Selma K., ile sevgilisi Reşat K., arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Kaymaz, eline aldığı bıçakla Kabakçı'yı bıçakladı. Ağır yaralanan Kabakçı, ambulansla kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Polis tarafından gözaltına alınan Selma K., tutuklandı.

Selma K., hakkında 'kasten adam öldürme’ suçundan Çorum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Hakkında müebbet hapis cezası istenen Selma K’nin hazır edildiği duruşmaya öldürülen Reşat K’nin ailesi ve avukatları katıldı. Selma K., daha önce vermiş olduğu ifadesini tekrar ettiğini söyledi.

K., “ Reşat’ı bırakmak istedim. Ancak, o beni bırakmak istemedi. O gün aramızda kavga çıktı ve ben onu bıçakladım. İsteyerek yapmadım. Ben bu cinayeti isteyerek işlemedim. “ dedi.

Duruşmaya tanık olarak katılan Selma K’nin ’ın kızı K.T., söyledikleriyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Genç kız K.T “Annem Reşat K., ile 5 yıldır sevgili ilişkileri vardı. 2 yıl önce bu kişi annemi bıçaklamıştı. Annem sürekli şiddet gördüğü içinde sürekli yer değiştiriyordu. Bu kişi annemin peşini hiç bırakmamıştı. Yine bu kişi zaman zaman eve erkek getiriyor ve getirdiği erkeklerle annemi başka odalara gönderiyordu” dedi.

Duruşmaya katılan Reşat K’nin eşi Tuğba K., ise, Selma K’nin yalan söylediğini ve eşini kendisine göstermediğini söyledi. Ölen Reşat K’nin yakınları Selma K’den şikayetçi olurken, Mahkeme heyeti, eksiklerin tamamlanması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

(Yusuf ÇINAR)

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