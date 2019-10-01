13 kazada 23 yaralı

Alınan bilgiye göre Bahçelievler Mahallesi’nde N.A.Y yönetimindeki araç tek taraflı kaza geçirdi. Kazada sürücü hayati tehlike olmayacak şekilde yaralandı.

Mimar Sinan Mahallesi’nde İ.K yönetimindeki araç ile M.C yönetimindeki araçlar çarpıştı. Kazada iki sürücü ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan S.T yaralanarak hastanelik oldu. Merkez Gülabibey Mahallesi’nde ise E.K isimli sürücü tek taraflı kaza yaparak yaralandı.

Çorum Çevreyolundaki kazada ise E.Ç yönetimindeki araç ile H.K yönetimindeki araçlar çarpıştı. Kazada iki sürücü ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan İ.K yaralanarak hastanelik oldu. Ulukavak Mahallesi’nde G.Y isimli sürücü R.Y isimli yayaya çarparak yaraladı. İskilip Hacıpiri Mahallesi’nde A.K isimli traktör tek taraflı kaza yaptı. Kazada sürücü ile birlikte traktörde yolcu olarak bulunan H.T yaralanarak hastanede tedavi altına alındı.

Osmancık Güney Mahallesi’nde T.E.D isimli motosiklet sürücüsü seyir halinde iken E.E.D isimli çocuğu çarparak yaralanmasına sebep oldu. Osmancık Esentepe Mahallesi’nde ise S.K isimli sürücünün kullandığı otomobil V.T isimli motosiklet sürücüsüne çarptı. Motosiklet sürücüsü yaralandı.

Sungurlu Çiftlik Köyü mevkiinde H.O yönetimindeki araç Ankara ili istikametine seyir halinde iken yolun sol tarafındaki bariyerlere çarparak kaza yaptı. Aynı araç daha sonra karşı şeride geçerek seyir halinde bulunan İ.A yönetimindeki araca da çarptı. Kazada iki sürücü ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan H.O isimli kişi hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanarak Sungurlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Çorum Laçin Karayolu Pınarcık Köyü mevkiinde Z.A (20) yönetimindeki araç takla attı. Kazada araç sürücüsü kadın yaralanarak Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne tedavi altına alındı. Merkez Hankozluğu Köyü’nde ise Y.D (35) yönetimindeki araç yoldan çıkarak kaza yaptı. Kazada sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan H.D (54) ve İ.D (27) yaralanarak hastanede tedavi altına alındı.

Karapınar Köyü’nde ise S.E (50) yönetimindeki araç yoldan çıkarak kaza yaptı. Sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan D.E (40) hayati tehlikesi olarak şekilde yaralanarak Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Sungurlu Arifegazili Köyü’nde ise F.E (52) yönetimindeki kamyonet aynı istikamette giden R.A (49) yönetimindeki kamyona arkadan çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

(Haber Merkezi)