13 kazada 19 yaralı

Çepni Mahallesi’nde H.B yönetimindeki motosiklet önüne çıkan köpeğe çarptı Kazada sürücü hayati tehlike olmayacak şekilde yaralanarak hastanelik oldu. Aynı mahalle içindeki ikinci kazada T.E.T yönetimindeki motosiklet ile Y.T yönetimindeki traktör çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastanelik oldu.

Merkez Ulukavak Mahallesi’nde R.B yönetimindeki elektrikli bisiklet devrildi. Sürücü yaralandı. Akkent Mahallesi’nde ise M.Y yönetimindeki araç tek taraflı kaza yaptı. Kazada sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Ş.Y yaralandı. Çöplü Mahallesi’nde Ö.A yönetimindeki araç Y.D isimli kişiye çarparak yaralarken, Ulukavak Mahallesi’nde ise S.Y ve M.A yönetimindeki araçların çarpışması sonucu iki sürücü de yaralandı.

Osmancık Yazı Mahallesi’nde H.Ç yönetimindeki araç D.M isimli kişiye çarparak yaralarken, Alaca Yıldızhan Mahallesi’nde ise G.T yönetimindeki araç ile M.K yönetimindeki traktör çarpıştı. Kazada iki sürücü de hayati tehlike olmayacak şekilde yaralandı. Sungurlu Bahçelievler Mahallesi’nde İ.Y ve O.Ö yönetimindeki araçlar çarpıştı. Kazada yaralanan iki sürücüden İ.Y ileri tetkik ve tedavi için Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Mimar Sinan Mahallesi’nde B.K ve Ş.K yönetimindeki araçların çarpışması sonucu iki sürücü de yaralandı. Gülabibey Mahallesi’nde ise E.S yönetimindeki bisiklet ile B.K yönetimindeki araç çarpıştı. Kazada bisikletli sürücü hayati tehlike arzetmeyecek şekilde yaralandı. Ulukavak Mahallesi’nde ise H.Ü ve F.D yönetimindeki araçların çarpışması sonucu iki sürücü yaralandı.

Çorum-Sungurlu Karayolu Baktat Dinlenme Tesisleri önünde ise İ.Ç.(41) isimli kişinin yönetimindeki araç Kırıkkale istikametinden Sungurlu istikametine seyir halinde iken belirtilen aynı istikamete seyir halinde olan H.Y.(43) isimli kişinin kullandığı araca arkadan çarptı. Kazada iki sürücü ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan E.Ç.(22) isimli kadın hayati tehlikesi olacak şekilde yaralanarak Sungurlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kazalarla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)