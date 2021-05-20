1292 kişiye 1 milyon 873 bin lira pandemi cezası

Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, covid-19 tedbirleri kapsamında fiziki mesafe kuralına uymayan 133 kişiye 289.385, maskesiz dolaşmama kuralına uymayan 186 kişiye 90.316, karantina ihlalleri sebebiyle 35 kişiye 90.655, sokağa çıkma ihlalleri sebebiyle 785 kişiye 1.019,601, kapalı alanlarda yapılan işlemlerden 153 kişiye 340.491 ve diğer ihlallerden toplam 1.873,262 idari para cezası uygulandı. (Haber Merkezi)

