129 yıldır dargınları barıştırıp yağmur ve şükür duası ediyorlar

Bin 640 rakımlı Aygar Dağı zirvesinde düzenlenen etkinliğe siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, Yozgat ve Kırıkkale'den yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Evcililer, etkinliklerin manevi bir hava içerisinde siyasetten uzak, inançlara uygun olarak yapıldığını belirterek, "Toplumsal bir dayanışma örneği sergilenmekte olan bu etkinlik, insanlığımız ve inançlarımızın da gerçek değerlerini taşıyan tek adrestir" dedi.

Organizasyonun yörenin en büyük ve uzun ömürlü etkinliği olduğunu dile getiren vatandaşlar, 129 yıldır her yıl geleneksel olarak düzenledikleri etkinlikte küs olanların barıştırıldığını, yağmurun az yağdığı yıllarda yağmur duası, yağmurun çok yağdığı yıllarda şükür duası yaptıklarını ifade etti.

Gün boyu devam eden programda bazı kadınlar Nöbeti Baba Türbesi'ni ziyaret ederek dua ettiler. Etkinlik sonunda katılımcılara pilav ve et ikram edildi.