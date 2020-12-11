“129 çiftçi seracılık yapıyor”

İl Genel Meclisi üyeleri yılın son toplantısını Osman Günay yönetiminde yaptı. Yoklama ve bir önceki toplantının karar özetinin okunması ile başlayan toplantıda İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Bektaş ve CHP Grup Başkanvekili Yıldız Bek gündeme geçilmeden önce birer konuşma yaparak başta Suriye’de şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa dileklerini iletti. Ayrıca Çorum’da yaşanan iki depremde can ve mal kaybı olmamasının sevindirdiğini belirterek vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini de ilettiler. Yıldız Bek ayrıca ilimizin pandemi nedeni ile nefes alamadığını söyleyerek hava kirliliği konusunda ilimizin durumu hakkında üyelerin aydınlatılması gerektiğini vurguladı. Osman Günay da konunun ilgililerinin Ocak ayında davet edileceğini kaydetti.

Toplantıda daha sonra gündem maddelerine geçildi. Buna göre ilimizdeki seracılık faaliyetleri konusunda Tarım ve Hayvancılık Komisyonu’nun raporunu Mehmet Bektaş üyelerin bilgisine sundu.

İlimizde seracılık faaliyetlerinin 2011 yılından beri en az 500 metrekare alanlarda yapıldığını, bugüne kadar 144 çiftçinin seracılık için 392 bin 553 metrekare alanda seracılık faaliyeti yürüttüğünü, bu kişilerden 15’inin ise daha sonra iptal dilekçesi verdiğini belirten Bektaş, “Halen 129 çiftçimiz seracılık faaliyetlerine devam etmektedir. Çorum’da yaz ve kış dönemi olmak üzere seralarda iki dönem üretim yapılmaktadır. Kış üretiminin yüzde 80’i marul, yüzde 20’lık kısmı ise biber, tere, roka, maydanoz gibi ürünlerdir. Yaz mevsiminde ise yüzde 70 hıyar, yüzde 30 domates yetiştirilmektedir. Ürünler kooperatifler aracılığıyla pazarlanmaktadır. Ayrıca 2016-2017 ve 2018 yıllarında genç çifti projesi kapsamında 10 çiftçiye toplam 300 bin TL hibe desteği sağlanmıştır” dedi.

İl Genel Meclisi’nde daha sonra ise İl Özel İdaresi’ne ait göletlerin durumu, temizliklerinin yapılıp yapılmadığı ile ilgili önerge hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporunu Mehmet Kaplan üyelerin bilgisine sundu. İl Özel İdaresi’nin envanterinde 38 adet sulama ve 55 adet hayvan içmesuyu göleti bulunduğunu ve bunlar yapılırken rezervlerinde toprak taş birikimini önleyecek şekilde projelendirildiğini söyleyen Kaplan halen su göletlerinden ekonomik ömrünü tamamlayanın olmadığını, hayvan içmesuyu göletlerinden de 8 tanesinin bu durumda olduğunu anlattı. Bu göletlerden Çanakçı ve Laçin Kuyumcu köyündeki göletlerin talepler uyarınca sezon sonunda temizliğinin yapılacağını söyleyen Kaplan, diğerlerinin de talebe göre temizliğinin yine İl Özel İdaresi personeli ve araçlarıyla yapılabildiğini anlattı.

(Haber Merkezi)