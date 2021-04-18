“128 milyar dolar hangi yöntemle satıldı?”

İYİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, 128 milyar doların hangi yöntemle satıldığının açıklanması gerektiğini bildirdi.

Dünyada merkez bankalarının yaptığı işlerin çok şeffaf olduğunu, merkez bankalarının en büyük varlığının itibarı olduğunu vurgulayan Özsaçmacı, itibarının da şeffaflığından geldiğini kaydetti.

Şeffaf olmayan merkez bankalarının trilyonlarca doları olsun, piyasaya müdahale etmesinin hiçbir anlamı olmayacağının altını çizen Bekir Özsaçmacı, yaptığı yazılı açıklamasında şunları dile getirdi:

“İtibar her şeyden önemlidir, dolayısıyla itibar da şeffaflıktan gelir. Şimdi, örnek olsun diye söylüyorum: Bir yöntemdir, Merkez Bankası doğrudan piyasaya, dövize müdahale edebilir; alım yönünde de olabilir, satım yönünde de. Ne olur? Kur çok düşüyordur, gider ‘Hem de rezervimi biriktiririm’ der, piyasadan müdahaleyle alım yapabilir ama bunları, bu tür alımları yaptıktan bir süre sonra çünkü bunlar anlık yapıldığı için bunları hemen, o anda açıklayamaz, internet sayfasında açıklar.

Buna ilişkin en son açıklama ne zaman biliyor musunuz? 2014 yılında, en son Ocak 2014'te açıklama yapılmış işte ‘Biz şu vakitte, şu saatte şu kadar dolar aldık piyasadan’ veya ‘Şu kadar sattık’ diye. Böyle bir şey olur mu arkadaşlar? Ondan sonraki müdahaleler nerede? Yok, hiçbir şey yok.” (Haber Merkezi)

