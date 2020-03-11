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124 projeye 12.7 milyon hibe

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Çorum İl Koordinatörü Mustafa Mansur Yalvaçer, 2019 yılında çıkılan proje çağrılarına yönelik başvurular, TKDK Kurum Merkezinin onay verdiği projeler ve uygulaması devam eden projelerin gidişatı hakkında Vali Mustafa Çiftçi’yi bilgilendirmek amacıyla makamında ziyaret ederek, bir süre görüştü.

124 projeye 12.7 milyon hibe

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Çorum İl Koordinatörü Mustafa Mansur Yalvaçer, 2019 yılında çıkılan proje çağrılarına yönelik başvurular, TKDK Kurum Merkezinin onay verdiği projeler ve uygulaması devam eden projelerin gidişatı hakkında Vali Mustafa Çiftçi’yi bilgilendirmek amacıyla makamında ziyaret ederek, bir süre görüştü.

11 Mart 2020 Çarşamba 21:50
124 projeye 12.7 milyon hibe

Ziyaret sonrasında Vali Mustafa Çiftçi, “Gözlemlerimiz bize IPARD II Programının TKDK’nın faaliyet gösterdiği illerde başarıyla uygulandığını gösteriyor. Çorum’unda bundan tatmin edici seviyede istifade ediyor olmasından memnuniyet duyuyoruz” diyerek başladığı açıklamasında şunları söyledi:

“2019 yılında sözleşmeye bağlanarak, yatırımları halen devam eden toplam 12,5 milyon TL’lik yatırım tutarına sahip 4 süt, 3 besi çiftliği, 3 soğuk hava deposu ve 1 tıbbi ve aromatik işleme tesisi yatırımı olmak üzere 11 yatırım tamamlanmak üzere gün sayıyor. Bu yatırımlara 6,4 milyon TL hibe ödenecek.”

“124 PROJE SÖZLEŞME İMZALAMA HAKKI KAZANDI”

“Mayıs 2019 ayında çıkılan çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesine yönelik kırsal alan yatırımları çağrısı başvuruları bilindiği üzere Ağustos 2019 ayı sonunda tamamlandı. Bu çağrıda İl Koordinatörlüğümüze 170 adet proje başvuru yapıldı. 18 yatırımcı adayı gerekli belgeleri tamamlamadığından ya da geçen süre zarfından çeşitli nedenlerle yatırım yapmaktan vazgeçti. İncelemesi tamamlanan 28,4 milyon TL yatırım tutarlı 152 proje TKDK Kurum Merkezine gönderildi. Bunlardan Kurum Merkezinin değerlendirmesini tamamladığı 124 adedi sözleşme imzalamaya hak kazandı. Geriye kalan 28 projenin kurum merkezinde değerlendirme süreci devam ediyor. Yakın zamanda onlardan da güzel haberler bekliyoruz.

Bu 124 adet projenin içerisinde yenilenebilir enerji, kırsal turizm, arıcılık ve makine ekipman alımına yönelik projeler bulunuyor. Toplam yatırım tutarı 23,1 milyon TL olup, bu projeler tamamlandığında 12,7 milyon TL hibe ödemesi yapılacak.”

“LEADER DESTEĞİ İÇİN İKİ BAŞVURU ALINDI”

“Çorum ilimizin de içerisinde yer aldığı ve ülkemizde ilk defa 12 ilde uygulanacak olan LEADER desteği için TKDK tarafından Eylül 2019’da çıkılan proje çağrısı için, İskilip Yerel Eylem Grubu Derneği ve Ortaköy Şapinuva Kadeş Derneği kalkınma stratejilerini içeren projelerini hazırlayıp başvurularını yaptı. İl Koordinatörlüğümüz incelemelerini tamamladı. Nihai değerlendirme için TKDK Kurum Merkezine gönderildi.”

“İKİ ÜRETİCİ BİRLİĞİMİZ PROJE SUNDU”

“İşleme ve pazarlama başlığı altında yer alan sektörler için Kasım 2019 ayında çıkılan ve mevcutta faal olan işletmelerin makine ekipman ve araç alımlarına yönelik 8. Başvuru Çağrısı için 11 milyon TL yatırım tutarlı 7 işletmenin başvurusu alındı. Bu projelere de kabul edilmeleri halinde 4,5 milyon lira hibe ödenecek. Bu kapsamdaki başvurular içerisinde ilimizde başarıyla faaliyet gösteren Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve Mecitözü Süt Üreticileri Birliği’nin de, süt taşıma aracı, süt tankları ve laboratuvar ekipmanları içeren, projeleri var. Her iki birliğimizin de projeleri yüzde 50 hibe ile desteklenecek. Böylece IPARD kapsamında TKDK aracılığıyla Çorum’da ilk kez üretici birliklerine de destek vermiş olacağız.” (Haber Merkezi)

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