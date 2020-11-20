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123 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 123 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 11 bin 943'e yükseldiğini açıkladı.

Güncel 20.11.2020, 01:27
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123 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 123 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 11 bin 943'e yükseldi. Bugün toplam 157 bin 756 test yapılırken, 4 bin 542 yeni vaka tanısı konuldu.

Toplam vaka sayısı 430 bin 170 oldu. Bugün iyileşen 2 bin 918 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 364 bin 573'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,8, toplam ağır hasta sayısının ise 3 bin 850 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün tespit edilen 4 bin 542 hastamız var. Ağır hasta sayımız 3 bin 850'ye ulaştı. Tedbirleri kendimiz alırsak, zorunlu kısıtlamalara mecbur kalmayız. Salgının seyrini lehimize çeviremezsek hayatımızın her alanında zorunlu tedbirler olabilir. Mücadeleye katılın” ifadelerine yer verdi.

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