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1200 hakim savcı daha alınacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 100'ü avukatlık mesleğinden 1100 adli, 100 idari olmak üzere toplam 1200 hakim ve savcı alımı için 21-22 Kasım'da yazılı sınav yapılacağını duyurdu. 

Güncel 30.07.2020, 10:18 30.07.2020, 10:28
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1200 hakim savcı daha alınacak

Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bayram öncesi 2 güzel haber vermek istediğini belirtti. 

"100 idari hakim, 100'ü avukatlık mesleğinden 1100 adli hakim ve savcı olmak üzere 1200 hakim ve savcı alımı için 21-22 Kasım'da yazılı sınav yapacağız." ifadesini kullanan Gül, ayrıca açıktan ve naklen atama yoluyla 1100 icra müdürü ve icra müdür yardımcısı alınacağını, bunun yazılı sınavının da 22 Kasım'da yapılacağını bildirdi. 

Adalet Bakanı Gül, "Her iki sınav da ÖSYM tarafından yapılacak. Yeni alımlarla yargı teşkilatını daha da güçlendirerek vatandaşlarımızın adalet hizmetlerini erişimini hızlandırmayı amaçlıyoruz. Hayırlı olsun. Tüm adaylara şimdiden başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi. 

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