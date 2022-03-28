1200 çiftçiye 170 ton nohut tohumu dağıtıldı

Türkiye'de leblebi üretiminde önde gelen illerden Çorum'daki bin 200 çiftçiye yüzde 75 hibe desteğiyle 170 ton sertifikalı nohut tohumu verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hibe desteğiyle temin edilen nohut tohumları, törenle çiftçilere dağıtıldı.



Vali Mustafa Çiftçi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğündeki törende, Çorum'un bir tarım şehri olduğunu, dolayısıyla çiftçilere bazı dönemlerde devlet desteklemeleri sağlandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 8 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile atıl olan tarım arazilerinin tarıma kazandırılması, bakliyat, hububat, yağlı tohumluk bitkilerin üretilmesiyle ilgili üreticilere yüzde 75 hibe desteği verilmesinin duyurulduğunu belirten Çiftçi, “Bu kapsamda ilimize bir kaynak aktarıldı. Vatandaşlardan toplanan katkı paylarıyla birlikte 2,5 milyon liralık bir kaynağa ulaştık. Bununla 170 ton nohut tohumu alındı. 1200 üreticimize tohum dağıtacağız. Böylece ilimizin ekim alanları artacak ve leblebi üretiminde ham madde ihtiyacı karşılanmış olacak” dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı da dağıtılan tohumdan elde edilecek tohumun da gelecek yıl üreticiler tarafından kullanılabileceğini söyledi.

Çorum'un Türkiye'de nohut üretiminde 6. sırada yer aldığına dikkati çeken Sarı, “250 bin dekar alanda 25 bin ton civarında üretimimiz var. Neden nohuda ağırlık veriyoruz. Çorum leblebisi Türkiye'de ve dünyada meşhur. Bu nedenle nohut üretimine iki yıldır çok ağırlık veriyoruz. Geçen yıl da 250 ton civarında nohut dağıttık” diye konuştu.

AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan da konuşmalarında çiftçilere bereketli bir üretim sezonu temennisinde bulundu.

Törene Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Çorum Pancar Üreticileri Kooperatifi Başkanı Ahmet Pehlivan, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya ve çok sayıda çiftçi katıldı.

Protokol konuşmalarının ardından çiftçilere nohut tohumları yine protokol üyeleri tarafından teslim edildi.

(AA)

