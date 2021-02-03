120 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 795 yeni vaka

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 120 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 26 bin 237'e yükseldi.

Toplamda 29 milyon 913 bin 245 test yapıldı. Bugün yapılan 140 bin 120 testten, 7 bin 795 yeni vaka sayısı, 630 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.

Toplam vaka sayısının 2 milyon 492 bin 977 olduğu, bugün iyileşen 8 bin 639 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 379 bin 70'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,9, ağır hasta sayısının ise 1 bin 592 olduğu açıklandı.