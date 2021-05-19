12 yaşındaki Yunus kalbine yenik düştü

Alınan bilgiye göre Çorum’un Kargı İlçesi’ne bağlı Alioğlu Köyü nüfusuna kayıtlı olup, İstanbul’da yaşayan Yunus Emre Külden (12), geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

Nazmi Külden'in torunu, Ahmet Külden'in oğlu Yunus Emre Külden, geçtiğimiz sabah saatlerinde aniden fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Küçük çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yunus’un genç yaşta vefatı, derin üzüntüyle karşılandı.

Küçük Yunus’un cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Tokat'ta toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

