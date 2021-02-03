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12 yaşındaki çocuğa cinsel istismara 30 yıl hapis cezası

ÇORUM’da  12 yaşındaki çocuğa cinsel istismar suçundan  tutuksuz yargılanan  H.K.,  30 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmada tutuklanan H.K., polis eşliğinde duruşma salonundan alınarak cezaevine götürüldü.

Güncel 03.02.2021, 11:09 03.02.2021, 11:17
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Olay iki yıl önce Çorum’da yaşandı. İddiaya göre , H.K., Ramazan Bayramında ziyaret için gittiği bir yakınının 12 yaşındaki kızı E.D.B’ye  cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla  tutuklanıp cezaevine gönderildi.
Cumhuriyet savcılığı H.K., hakkında “Çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve Cebir tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetten yoksun kılma” suçlarından iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianame Çorum 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde kabul edildi.  
SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
Ağır cezada yargılanmaya başlayan H.K., iddiaları ret etti. Bir süre cezaevinde kalan zanlı, ikinci duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere şartlı tahliye edildi. 
Önceki gün  ise tutuksuz yargılandığı davada karar duruşmasına katılan  H.K., iftiraya uğradığını  belirterek tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti kararını açıkladı ve H.K.Y.’i   “Çocuğun cinsel istismarı” suçundan 30 yıl hapis cezasına çarptırdı.  Duruşmada tutuklanan H.K., polis eşliğinde  salondan alınıp cezaevine gönderildi.

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