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12 yaş üstü öğrencilerin aşılanması devam ediyor

12 yaş üstü öğrencilerin Covid-19 aşısı olmaları için başlatılan kampanya kapsamında İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı ve İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek'in katılımı ile Mehmetçik Anadolu Lisesi öğrencilerine Covid-19 aşısı yapıldı.

Güncel 26.10.2021, 20:40
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12 yaş üstü öğrencilerin aşılanması devam ediyor

İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında, Mehmetçik Anadolu Lisesi’nde aşı uygulamalarına başlayan mobil sağlık ekipleri tarafından aşı olmak isteyen öğrencilere velilerinin onayı alındıktan sonra okulda Covid-19 aşıları yapıldı.
Aşı kampanyasına İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı ile birlikte katılan İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, aşı uygulamalarını gerçekleştirmek için öncelikle velilerin bilgilendirilerek e-nabız sistemi üzerinden izin işlemlerinin gerçekleştirildiğini belirterek, “Velileri tarafından aşı izni verilen öğrencilerimize İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından okullarımız ziyaret edilerek aşı uygulaması gerçekleşmektedir. Şu anda salgına karşı en güçlü ve etkin silahımız aşıdır. Eğitim ve öğretim faaliyetlerimizin aksamaması için tüm tedbirler alınarak hiçbirinden taviz vermeyeceğiz. Amacımız öğrencilerimizi okullarından ayırmadan, eğitimin kesintisiz bir şekilde yüz yüze devam etmesidir” dedi. (Haber Merkezi)
 

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