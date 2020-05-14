1.2 milyar liralık yeni proje çağrısı

TKDK Çorum İl Koordinatörü Mustafa Mansur Yalvaçer, yeni çıkılan proje çağrısı hakkında bilgilendirmede bulunmak amacıyla Vali Mustafa Çiftçi’yi makamında ziyaret etti.

Ziyaret sonrasında bir açıklama yapan Vali Çiftçi, TKDK’nın yeni projelere destek için çağrıya çıktığını dile getirdi. Açıklamasında IPARD II Dönemi 9.Başvuru Çağrısı hakkında bilgi veren Vali Çiftçi, şunları söyledi:

“Tarım ve Orman Bakanı Sayın Dr. Bekir Pakdemirli’nin duyurduğu IPARD II Dönemi 9.Başvuru Çağrısıyla; hayvancılık alanında et, süt ve yumurta üretimine yönelik projelerle, kırsal alanlarda gelir getiren faaliyetleri çeşitlendirmeyi amaçlayan arıcılıktan, zanaatkarlık ve katma değerli ürün üretimine, kırsal turizmden yenilenebilir enerjiye, tıbbi ve aromatik bitki üretiminden işlenmesi ve pazarlanmasına, seracılık, makine parkları ve su ürünleri yetiştiriciliği projelerine destek verilecek.

Destek oranı yüzde 50 ile 70 arasında değişen hayvancılık yatırımlarına 790 milyon liralık bütçe, kırsal alanda çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme sektörlerindeki yatırımlara ise destek oranı yüzde 55 ile 65 arasında değişen 410 milyon liralık bütçe tahsis edilmiştir. Projelerin uygun harcama limitleri 5 bin avro ile 500 bin avro aralığında değişmektedir.”

“PROJE TESLİM TARİHLERİNE DİKKAT EDİLMELİ”

Proje hazırlığını tamamlayan yatırımcıların başvurularını TKDK İl Koordinatörlüğü’ne 1 Haziran’dan itibaren yapabileceklerini kaydeden Vali Çiftçi, “Son teslim tarihi, çiftlik faaliyetlerini çeşitlendirme yatırımları için 26 Haziran, hayvancılık yatırımları için 3 Temmuz olarak belirlenmiştir. Belirtilen sürelere titizlikle uyulması, ilimiz değerli üretici ve çiftçilerinin bu desteklerden en etkili şekilde faydalanmaları en büyük dileğimdir. İl Koordinatörlüğümüz bu süreçte tüm yatırımcı adaylarına her türlü desteği verecektir. TKDK Kurum Merkezinin ve İl Koordinatörlüğümüzün sürece yönelik talimatları ve tavsiyeleri dikkatle takip edilmeli, TKDK’nın ve İl Koordinatörlüğünün resmi internet siteleri ve sosyal medya sayfalarındaki açıklamalara itibar edilmelidir” dedi. (Haber Merkezi)