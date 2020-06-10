12 köy mücavir alan dışına çıkarıldı

Çorum Belediyesi’nin 35.243 hektarlık mücavir alan sınırının 19.07.1997 tarihinde Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü tarafından onaylanarak yürürlüğe girdiğini söyleyen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, geçen 23 yıl içerisinde mücavir alan sınırı içerisinde kalan bazı köylerin mücavir alan sınırı dâhilinde kaldıkları için ruhsata ilişkin sıkıntılar yaşadıklarının ortaya çıktığını söyledi.

Aşgın, Bozboğa, Celilkırı, Elmalı, Kadıkırı, Karacaköy, Kavacık, Konaklı, Köprülan, Ovakarapınar, Ömerbey, Pınarçay, Yaydiğin köy yerleşim veya gelişim alanlarının 3194 sayılı imar kanunun 45. maddesi gereğince mücavir alan sınırlarının dışına çıkarılarak, 34.992 hektarlık yeni mücavir alan sınırının gündeme geldiğini dile getirdi.

Söz konusu gündem maddesi oy çokluğuyla kabul edildi. (Haber Merkezi)