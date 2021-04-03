12 kişi karantina yurduna yerleştirildi

Çorum Valiliği İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerinin çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, 26 Mar-2 Nisan tarihleri arasında Çorum merkez ve ilçelerinde 46 adet ihbar alındı. Bu ihbarların 3 tanesi asılsız ya da mükerrerken, geriye kalan 43 ihbar Mahalle Denetim Ekiplerine bildirilerek, gerekli işlemler yapıldı. Bununla birlikte yine il merkezi ve ilçelerinde Mahalle Denetim Ekiplerince 6.574 kişi denetlendi. Ayrıca denetim ekiplerince 21.593 işyeri ve kişiler gerek gelen ihbarlar neticesinde gerekse resen denetlenerek, gerekli uyarılar yapıldı. İzolasyon kurallarına uymayan kişilere tutulan 5 adet tutanak İl Hıfzıssıhha Kuruluna gönderildi. Maske, temizlik ve mesafe kurallarını ihlal eden 138 işyeri ve kişiler için birinci ihlal uyarısı yapıldı.

Öte yandan evlerinde izolasyonda olmaları gerekirken izolasyon kurallarına aykırı hareket eden 12 kişi tutanakla tespit edilerek, yurda yerleştirilerek karantina altına alındı. 2 Nisan itibariyle izolasyon sürelerini tamamlamak üzere yurtta karantinaları devam eden 9 kişinin bulunduğu açıklandı. (Haber Merkezi)