12 kilo 550 gram esrar ele geçirildi
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından batı illerine uyuşturucu madde sevkiyatının önlenmesine yönelik ortak bir çalışma başlatıldı.
Güncel 06.07.2020, 19:55
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Yapılan çalışmada 1 Temmuz’u 2 Temmuz’a bağlayan gece Çorum güzergâhını kullanan bir kamyon içerisinde 12 bin 550 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Konuyla ilgili 1 şüpheli şahısın yakalandığı, yapılan detaylı çalışmada, ayrıca metamfetamin maddesi ve suçla ilgili olduğu değerlendirilen 980 TL nakit para ele geçirildiği belirtildi.
İl Emniyet Müdürlüğünce işlemleri tamamlanan şüpheli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanıp cezaevine gönderildi.
(Haber Merkezi)
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