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12 kazada 33 kişi yaralandı

Çorum merkez ve ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında çok sayıda kişi yaralandı.

12 kazada 33 kişi yaralandı

Çorum merkez ve ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında çok sayıda kişi yaralandı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 00:36
12 kazada 33 kişi yaralandı

Ulukavak Mahallesi’nde A.G ve S.G yönetimindeki araçlar çarpıştı. Kazada S.G isimli kişi hayati tehlike olmayacak şekilde yaralandı. Karakeçili Mahallesi’nde Y.D yönetimindeki araç ile L.G yönetimindeki araçlar çarpıştı. Kazada iki sürücü ve araçlarda yolcu olarak bulunan A.K.G yaralandı. Kale Mahallesi’nde A.A.Ö yönetimindeki motosiklet ile C.C yönetimindeki aracın çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Ayrıca motosiklet sürücüsünün alkollü olduğu tespit edildi.

Mimar Sinan Mahallesi’nde A.Ç ile A.C.D yönetimindeki araçlar çarpıştı. İki sürücü de yaralandı. Bahçelievler Mahallesi’nde B.K ve T.K yönetimindeki araçlar çarpıştı. İki sürücü ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulanan H.D.K hayati tehlike olmayacak şekilde yaralandı. Adnan Özejder Caddesi üzerindeki kazada ise A.K.M ve E.E yönetimindeki araçlar çarpıştı. Kazada iki sürücü de hayati tehlike olmayacak şekilde yaralandı. Fatih Caddesi üzerinde ise B.C isimli sürücü geri geri manevra yaptığı sırada park halindeki bir araca çarparak hayati tehlike olmayacak şekilde yaralandı.

Bahçelievler Mahallesi’nde diğer kazada E.G ile S.Q yönetimindeki araçlar çarpıştı. İki sürücü ile birlikte S.A.Q isimli yabancı uyruklu kişi yaralandı. Aynı mahallede diğer bir kazada ise A.S ile A.B yönetimindeki araçlar çarpıştı. İki sürücü ile birlikte Y.S isimli kişi yaralandı. Çepni Mahallesi’nde E.A, Ö.E ve Ö.Ç sevk ve idaresinde bulunan araçlar çarpıştı. Kazada 3 sürücü ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan Ü.C.E, H.E ve M.E isimli kişiler hayati tehlike olmayacak şekilde yaralandı.

Çorum Merkez Ulukavak Mahallesi’ndeki kazada ise Ö.S, E.A, C.E ile M.O.E.A yönetimindeki araçlar çarpıştı. 4 aracın çarpıştığı zincirleme kazada sürücüler ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan C.A, E.Y.A ve A.C.A isimli kişiler yaralandı. Oğuzlar Çarşı Mahallesi’nde ise M.G isimli sürücü çalışmayan aracını vurdurmak istediği sırada aracı ağaca çarptı. Kazada araç sürücüsü hayati tehlike olmayacak şekilde yaralandı.

(Haber Merkezi)

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