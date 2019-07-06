12 kazada 26 yaralı

Alınan bilgiye göre Kale Mahallesi’nde E.Ö yönetimindeki araç ile M.A.Ç yönetimindeki araçlar çarpıştı. Kazada iki sürücü de hayati tehlike arzetmeyecek şekilde yaralanırken, E.Ö isimli sürücü de 121 promil alkol tespit edildi. Aynı mahalle içindeki diğer kazada H.U ile Ö.K yönetimindeki araçlar çarpıştı. İki sürücü de yaralandı.

Sungurlu’ya bağlı Örnekevler Mahallesi’nde de B.K ve M.T yönetimindeki araçların çarpışması sonucu iki sürücü yaralandı. Osmancık Koyunbaba Mahallesi’nde M.Ç isimli kişinin yönetimindeki araç trafik levhalarına çarptı. Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan V.Ç yaralandı.

İskilip Mutaflar Mahallesi’nde O.E yönetimindeki motosiklet direğe çarptı. Kazada sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan F.E yaralandı. Mecitözü Tutluk Mahallesi’nde ise S.S ve T.B yönetimindeki araçların çarpışması sonucu iki sürücü ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan M.B hayati tehlike olmayacak şekilde yaralanarak hastanede tedavi altına alındı.

Bayat Yakutçu Mahallesi’nde ise E.T isimli motosiklet sürücüsü polisin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Kaçtıktan sonra düşerek yaralanan sürücü de 0.33 promil alkol tespit edildi. Alaca Yıldızhan Mahallesi’nde ise F.K ve Y.Ç yönetimindeki araçlar çarpıştı. Kazada iki sürücü de yaralandı.

Alaca Zile Karayolu Çopraşık Köyü mevkiinde ise M.S (52) yönetimindeki araç bir anlık dikkatsizlik sonucu devrildi. Kazada sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan M.Ç (55) ve S.Ç (75) isimli kişiler yaralanarak Alaca Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Merkez Konaklı köyü mevkiinde ise N.A (31) isimli sürücü yönetimindeki araç bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan A.A (1) yaralanarak Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Bayat İleği Köyü’nde E.O (25) yönetimindeki araç tarlaya girerek kaza geçirdi. Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan M.O (73) yaralanarak hastanede tedavi altına alındı. Merkez Yeniköy’de ise B.G (46) yönetimindeki araç A.Ç (29) yönetimindeki araçla çarpıştı. Kazada iki sürücü ile birlikte G.Ç (21) isimli kişiler yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

(Haber Merkezi)