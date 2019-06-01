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12 kazada 24 yaralı

Çorum merkez ve ilçelerinde bayram öncesi çok sayıda kaza yaşandı.

12 kazada 24 yaralı

Çorum merkez ve ilçelerinde bayram öncesi çok sayıda kaza yaşandı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 00:58
12 kazada 24 yaralı

Buharaevler Mahallesi’nde iki kaza yaşandı. M.G ve T.P yönetimindeki araçların çarpıştığı kazada sürücüler ile birlikte S.G, S.P ve D.A isimli kişiler hayati tehlike olmayacak şekilde yaralandı. İkinci kazada ise K.K ve Ş.A isimli kişilerin sevk ve idaresindeki araçlar çarpıştı. İki sürücü de yaralandı.

Üçtutlar Mahallesi’nde M.G ve S.K yönetimindeki araçların çarpıştığı kazada da iki sürücü yaralanırken, Dodurga Ulucami Mahallesi’nde H.S yönetimindeki araç bisikletli İ.K’ye çarparak yaraladı. Ulukavak Mahallesi’nde S.Ç yönetimindeki araç İ.S.B.’ye çarparak yaralarken, Yavruturna Mahallesi’nde ise B.K ve S.T yönetimindeki araçların çarpışması sonucu sürücüler hayati tehlike olmayacak şekilde yaralandı. Gülabibey Mahallesi Ata Caddesi’nde S.E yönetimindeki araç F.K isimli kişiye; Bahçelievler Mahallesi’nde B.K yönetimindeki araç bisikletli Ö.N.S isimli çocuğa çarparak yaraladı.

İskilip Hacıpiri Mahallesi’nde H.E yönetimindeki araç seyir halinde iken kaza yaptı. Kazada T.A isimli kişi yaralandı. Kargı Mihrihatun Mahallesi’nde ise A.N.A ve D.K yönetimindeki araçlar çarpıştı. İki kişi de yaralandı. Sungurlu Şekerpınar Mahallesi’nde Z.U ile R.Ü yönetimindeki araçlar çarpışınca iki sürücü yaralanırken; Laçin Yeni Mahalle’de ise Ş.K ve M.K yönetimindeki araçların çarpıştığı kazada iki sürücü ile birlikte M.E ve M.E isimli kişiler yaralandı. Yaralılar Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

(Haber Merkezi)

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