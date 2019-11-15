12 KAZADA 21 YARALI

Alınan bilgiye gör e Yeniyol Mahallesi’nde S.B sevk ve idaresindeki araç ile M.F.A yönetimindeki araçlar çarpıştı. Kazada iki sürücü de yaralandı. Ulukavak Mahallesi’nde ise iki ayrı kaza yaşandı.

S.B yönetimindeki araç ile M.E yönetimindeki araçların çarpıştığı kazada iki sürücü ile birlikte yanlarında yolcu olarak bulunan S.G yaralanırken, ikinci kazada ise O.S yönetimindeki araç seyir halinde iken yaya olarak ilerleyen Ü.Ç’ye çarparak yaraladı.

Mimar Sinan Mahallesi’nde F.M yönetimindeki araç U.C.K isimli kişiye çarparak yaralarken, Gülabibey Mahallesi’nde ise E.Ş yönetimindeki araç H.G isimli yayaya çarptı. Bahçelievler Mahallesi’nde de M.E isimli sürücü F.T. isimli yayaya çarparak yaraladı.

Osmancık Koyunbaba Mahallesi’nde F.M yönetimindeki araç ile H.T yönetimindeki araçların çarpıştığı kazada iki sürücü de yaralanırken, Yeni Mahalle’de ise A.E.K yönetimindeki araç F.G yönetimindeki elektrikli bisiklete çarptı. Elektrikli bisikletli yaralandı.

Çepni Mahallesi’nde ise üç ayrı kaza yaşandı. A.A ve Ş.K yönetimindeki araçların çarpıştığı kazada iki sürücü hayati tehlike olmayacak şekilde; Y.S ve B.Ö isimli kişinin kullandığı araçların çarpıştığı kazada sürücüler hayati tehlike olacak şekilde ve D.D ve H.Y yönetimindeki araçların çarpıştığı kazada ise iki sürücü ile birlikte E.T.Y ve S.Y isimli kişiler yaralandı. İskilip Yolu Caddesi üzerindeki kazada ise G.D yönetimindeki araç tek taraflı kaza yaptı. Sürücü yaralanarak hastanede tedavi altına alındı.

(Haber Merkezi)