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12 günde 463 kişi “İYİ Partili” oldu

İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, İYİ Parti Çorum Teşkilatı’nın her geçen gün büyüdüğünü söyledi.

12 günde 463 kişi “İYİ Partili” oldu

İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, İYİ Parti Çorum Teşkilatı’nın her geçen gün büyüdüğünü söyledi.

17 Kasım 2019 Pazar 19:52
12 günde 463 kişi “İYİ Partili” oldu

12 gün önce başlattıkları üye kampanyası sonucu 463 kişinin partilerine gelerek üye olduğunu belirten Özsaçmacı, üye kampanyasına yoğun ilgi gösteren Çorumlu hemşehrilerine teşekkür etti.

Bekir Özsaçmacı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“İYİ Parti Çorum Teşkilatı olarak her geçen gün büyüyoruz. Üye seferberliğini başlattığımız son 12 gün içerisinde 463 hemşerimiz, kardeşimiz İYİ Parti’ye katıldı ve bizlerle birlikte Çorum’un iyiliği için çalışmalarımıza destek vermeye başladı. Üye seferberliğimizle birlikte artan ilgi için teşekkür ediyorum. Hemşerilerimizin bu teveccühle yaklaşımlarını daha da güçlendirmek için ilçe teşkilatlarımız şehrimizin her noktasında sizlere ulaşmak adına daha yoğun çalışacaktır. Gönlümüz ve kapımız tüm hemşehrilerimize açıktır.

Ölçü ve kıstaslarımız bellidir bizimle birlikte yürümek isteyen, Ezan-ı Muhammedi ile İstiklal Marşı ile, Türk Bayrağı ile, Atatürk ile problemi olmayan herkesi İYİ Parti’ye üye olmaya davet ediyorum. Gelin birlikte yürüyelim.” (Haber Merkezi)

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