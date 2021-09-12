“12 Eylül’ün ruhu halen devam ediyor”

Basın açıklaması, 12 Eylül 1980 öncesinde TÖBDER Çorum Şubesi’ne aitken, darbenin ardından devlet tarafından el konulan ve günümüzde Hitit Üniversitesi tarafından kullanılan Bahabey Caddesi üzerindeki binanın önünde düzenlendi.

Basın açıklamasını TÖBDER Çorum Şubesi’nin son şube sekreteri olan Muharrem Özünel okurken, yapılan açıklama ve atılan sloganlarda “12 Eylül ruhunun halen devam ettiğini” belirtildi.

“TÜRKİYE 41 YIL ÖNCE KARANLIK BİR DÖNEME GİRDİ”

Türkiye’nin bundan 41 yıl önce 12 Eylül 1980 sabahı gerçekleştirilen askeri darbe ile karanlık bir döneme girdiğini belirten Özünel, “Parlamento askıya alındı, siyasi partiler, sendikalar, sivil toplum örgütleri kapatıldı, grevler yasaklandı, birçok gazetenin kapısına kilit vuruldu, kitaplar, dergiler yasaklandı, on binlerce insan yıllarca hapishanelerde tutuldu, gencecik insanlar işkencelerde, darağaçlarında katledildi. Sindirilmiş, hak arayamayan bir toplum yaratmak için gerici, baskıcı 12 Eylül Anayasa’sı yaratılan korku, yıldırma atmosferinde işlerliğe konuldu” dedi.



“BUGÜNKÜ TÜRKİYE 12 EYLÜL’ÜN ÜRÜNÜDÜR”

12 Eylül askeri darbesinin maceracı birkaç generalin girişimi olmadığını kaydeden Özünel, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“24 Ocak 1980 kararları ile başlayan iktisadi rota değişikliğinin, sosyal devleti ve sosyal hakları ortadan kaldırmak amacıyla kabul edilen neoliberal ekonomik politikaların bir dirençle karşılaşmadan uygulanabilmesi için askeri darbe yapıldı. Bu nedenle 24 Ocak kararları ve 12 Eylül askeri darbesi madalyonun iki yüzü gibidir.

12 Eylül askeri darbesi sadece geçmişte kalan bir askeri darbe değildir, bugünkü Türkiye 12 Eylül’ün ürünüdür. Darbe sonrası oluşturulan siyasal düzen ve onu var eden yasal düzenlemeler, darbe ile uygulama imkânı bulan acımasız neoliberal iktisat politikaları Türkiye’nin son 41 yılına damgasını vurdu. “

“İKTİDARIN UYGULAMALARI 12

EYLÜL DARBESİNİN ÜRÜNÜDÜR”

“Bugünün Türkiye’sinin siyasi, kültürel, sosyal hayatının oluşumu, siyaset sahnesinde egemen olan ideoloji ve iktidar uygulamaları 12 Eylül askeri darbesinin ürünüdür, 12 Eylül’ün mirasıdır. Bugün, siyaset arenasında boy gösteren neoliberal gerici sistemin inşasına 12 Eylül’ün toplumu sindirmeye yönelik şiddet, baskı ve yıldırma politikaları ile o günlerde başlanıldı.

2021Türkiye’sine gelindiğinde baskıların, 12 Eylül günlerindeki gibi devam etmektedir. Ülkemizde, öncüllerini bile geride bırakan, gücünü aldığı, varlığını borçlu olduğu 12 Eylül döneminin baskıcı uygulamalarını aşan, toplumun önemli bir kesimine bunu kanıksatan, halkı çaresizliğe sürükleyen bir hâkimiyet vardır. Düşüncelerini özgürce ifade etme, hak ve adalet arama, ekonomik krizi eleştirme suç olarak görülmektedir.”



“12 EYLÜL ARADAN GEÇEN 41 YILA RAĞMEN DEVAM EDİYOR”

“12 Eylül aradan geçen 41 yıla rağmen varlığını ve etkisini güçlü bir biçimde sürdürüyor. 12 Eylül darbesi ile inşa edilen baskıcı siyasal ve iktisadi rejimin içinde yaşamaya devam ediyor. 12 Eylül darbesinin ürünü olan 1982 Anayasasının ve 12 Eylül sonrası sendikal yasalarla yapılan emek aleyhindeki hükümlerinin çoğu 41 yıldır yürürlüktedir.

12 Eylül askeri darbesi açıkça sınıfsal tercihi sermayeden yana bir darbedir. Sınıf karakteri son derece net bir darbedir. 12 Eylül emeğe karşı sermaye darbesidir. Bu yüzden 12 Eylülle patronlar gülmüştür.

41 yıldır; sendikalar baskı altındadır. Sendikalaşma hakkı engellenmektedir.

Grevler yasaklanmaktadır. Özelleştirmeler sürdürülmektedir. Kamunun istihdamdaki payı sürekli gerilemektedir. Ücretler erimekte, sömürü artmaktadır. Gelir dağılımındaki adaletsizlik sürekli derinleşmektedir. İşsizlik, yokluk ve yoksulluk artmaktadır. Üretici köylü sürekli üretimden koparılmaktadır. İşçilerin kıdem tazminatı tehlikededir.

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu olarak bizler her dönemde, her koşulda olduğu gibi bugün de adil, eşit, demokratik toplum mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.” (Taner ŞİMŞEK)