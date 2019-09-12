“12 Eylül’ün izleri halen silinmedi”

CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, 12 Eylül askeri darbesinin üzerinden 39 yıl geçmesine rağmen izlerinin halen silinmediğini belirterek, darbenin Türk demokrasi hayatının ve insan haklarının en büyük kara lekelerinden biri olduğunu belirtti.

Tüfekçi, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 39. yılı nedeniyle bir açıklama yaptı.

Darbeyle birlikte demokrasinin askıya alındığını, özgürlüklerin tamamen yok edildiğini, binlerce insanın cezaevlerinde, işkencelerde can verdiğini ve ülkenin 50 yıl geriye gitmesine neden olduğunu ifade eden CHP İl Başkanı Tüfekçi, 12 Eylül 1980 tarihinin Türkiye halkı için unutulamayacak büyük bir yıkımı beraberinde getirdiğini kaydetti.

CHP İl Başkanı Tüfekçi, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“12 Eylül darbesi ile 1961 Anayasasının sağladığı görece özgürlükler ortamı ortadan kaldırılmış; temel hak ve özgürlükler yok edilmiş, milyonlarca yurttaşımız gözaltına alınmış, sistematik işkencelere maruz bırakılmış, ölümler, kayıplar, idamlar ve devlet eliyle hukuk cinayetleri yaşanmıştır.

O dönemde sıkıyönetim komutanlıklarınca kurulan mahkemelerde adil yargılamalar yapılmamış, kısaca hukuk dışı yöntemlerle toplumun aydın ve ilerici kesimleri saf dışı edilmiştir.

12 Eylül darbesini yapanlar, 'Asmayalım da besleyelim mi!' dedikleri 17 yaşındaki Erdal Eren'in yaşını büyütüp astılar. 12 Eylül geçti, ama acıları geçmedi, asla da unutulamayacaktır.

Bu cuntanın mağdurları ne yazık ki hak ettikleri adalete bugüne kadar kavuşamamıştır. Geçtiğimiz yıllarda yapılan yargılamalar ve sonuçları ise sembolik kalmıştır.

Demokrasilerde sandıkla gelenler, sandıkla gitmelidirler.

Unutulmamalıdır ki hukuk ve demokrasiyi korumak ancak herkes tarafından sahiplenildiğinde mümkündür. Bugünü kurtarmak, kısa vadeli çıkar için susanlar yarın ihtiyaç duydukları zaman aynı hukuksuzluğun mahkumu olmaktan kurtulamayacaklardır

12 Eylül’ün 39. yılında tüm darbeleri, darbecileri bir kez daha kınıyor, lanetliyor; sivil olsun askeri olsun tüm darbelere ve diktalara karşı olduğumuzu haykırıyoruz.”