“12 Eylül’e giden yollar provokasyonlarla döşendi”

Soner Yalçın, yazısında, 27 Mayıs’ta toprağa verdiğimiz dostu Ahmet Kayış’ı da andı.

HIRPALANMIŞ RUHLAR ÜLKESİ

Yıl, 1990.

Kayseri’de bir parkta tedirgin bekliyorum; “gelecek mi?”

Bu şehre ilk kez geliyorum; kimseyi tanımıyorum. Buluşacağımız askerin elimde fotoğrafı bile yok; nasıl biri?

Bu parkta o beni tanıyacak; kıvırcık saçlı, sakallı, gözlüklü, sırt çantalı bir genç gazeteci…

Galiba o, geldi işte… Bana doğru gülümseyerek yürüyor. Kırk yaşlarında, incecik bedenli, saçlarının önü dökük adam elini uzatıyor; “hoş geldiniz ben Nafiz Obay…”

İki yıl sonra…

Tarih: 9 Ağustos 1992.

“Mafyanın merkezindeki adam anlatıyor: Uyuşturucu trafiğinde bakanlar, işadamları, generaller.”

Kayseri'deki o parkta Nafiz Obay'ın anlattıklarını iki yıllık araştırma sonucu yazdım. Büyük yankı yaptı. Hakkımda davalar açıldı. Hepsinden beraat ettim…

On sekiz yıl kaldığı Almanya'da sekiz yılını cezaevinde geçiren Nafiz Obay’ın her cümlesini şaşkınlık içinde dinlemiştim. O gün kaç saat konuştuk anımsamıyorum. Ama… Söylediklerinden biri benim hayatımı da kökten değiştiren bir suikast idi:

27 Mayıs 1980 tarihinde MHP’li Gün Sazak’ın öldürülmesi!

Cinayetten bir gün sonra neler oldu?

AYNI TABANCA

Tarih: 28 Mayıs 1980.

Yer: Çorum.

Şehrin işlek caddesinde çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu grup “Kana Kan İntikam” sloganı atarak yürüyüşe başladı. Gün Sazak'ın Ankara'da öldürülmesini protesto ediyorlardı…

O dönem benzeri politik gösterilere sıklıkla rastlanıyordu. Fakat bu farklıydı; ilk kez “solcu” ve “Alevi” bilinen işyerleri tahrip ediliyordu…

“Kızılbaşlar Alaattin Cami'ye bomba attı” yalanıyla şehirde kırk gün iç savaş yaşandı. Resmi rakamlara göre 57 kişi hayatını kaybetti; bir o kadar da kayıp vardı…

12 Eylül 1980 askeri darbesine giden “kanlı yollar” bu tür provokasyonlar ile döşendi.

-O dönem evlerinde sıklıkla misafir kaldığım -Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ertem Türker olayları soruştururken şu gerçekle karşılaştı:

-“Olaylar sırasında ele geçirilen silahların balistik muayenesi sonucu gördük ki, aynı silah kullanılarak hem sağcı, hem de solcular öldürülmüştü. Yani senaryoyu yazanlar, aynı silahı hem sağcıların, hem de solcuların eline tutuşturmuştu.”

Yıllar sonra… Kayseri'deki parkta Nafiz Obay, Çorum olaylarına yol açan Gün Sazak'ın katledilmesiyle ilgili şu bilgiyi verdi:

-“Gün Sazak'ın katili iddiasıyla Almanya'da yakalanan Kemal Cemal Altun ile aynı cezaevinde kaldım…”

Dev-Solcu Altun, Nafiz Obay'a neler anlattı?

ZİNCİRİN HALKASI

Tarih:31 Ağustos 1983.

Batı Berlin İdare Mahkemesi, Kemal Cemal Altun'un iltica başvurusunu değerlendirecekti.

Duruşma sürerken –nedense ellerine ilk kez kelepçe takılmayan - Altun yerinden kalktı, pencereye doğru gidip, kendini altıncı kattan aşağı attı…

Mahkemenin kamuya açık olmamasına, fotoğraf çekme izni vermemesine rağmen gazeteci Elke Bruhn Hoffman Altun'un intihara giden hareketlerini kare kare çekti…

Altun’un, Gün Sazak cinayetiyle ilgili bildikleri sır oldu. Sadece geride, cezaevinde Nafiz Obay'a söyledikleri kaldı:

- “Sağcıların öldürdüğü Abdi İpekçi ile solcuların öldürdüğü Gün Sazak, bir zincirin birbirine girmiş iki halkasıdır…”

Aradan kırk yıl geçti…

Önceki gün…

Gün Sazak ölüm yıldönümü 27 Mayıs'ta Eskişehir Sazak Köyü'ndeki mezarı başında sessizce anıldı. Neden katledildiği sorusu çoktan unutuldu gitti…

Tarihten ders çıkarmak için soruların peşinden gitmek gerek; ama biz hiç yapmıyoruz.

Konfüçyus’un anlamlı sözü var: Karanlıktan şikâyet edeceğine bir mum yak! Ülkemizde yakınmayla geçiyor günler…

Gün Sazak cinayeti provokasyonu ile Çorum’daki “bin yıllık” evimizden - konağımızdan-mahallemizden çıkmak zorunda bırakıldık; bir apartman dairesine sığındık…

Hayata iyimser bakan uslanmaz romantiğim ben; - Çorum iç savaşı gibi - her acı olay sonrasında, “bir ayda bir asır olgunlaştık” diyorum; ve maalesef dehşet dolu günleri tekrar tekrar yaşıyorum…

Bu ülke, onca yaşanmış acıya rağmen bir türlü olgunlaşmayı neden beceremiyor?

Nafiz Obay'ı, Gün Sazak'ı hatırlamamın nedeni var:

40 yıl önce Çorum'daki o zorlu günlerde yeni dostlar edindim. Bunların başında Ahmet Kayış vardı…

Ve, 40 yıllık can dostumu, yoldaşımı bu 27 Mayıs günü toprağa verdik. Biliyorum ki, bıktı yoruldu ve gitmek istedi Ahmet…

Hangimiz hırpalanmış ruh halinde değiliz ki?

29 Mayıs 2020, SÖZCÜ