“12 Eylül tarihe kara bir leke olarak geçti”

12 Eylül’ün üzerinden 41 yıl geçtiğini ancak acıların o günkü gibi taze ve sıcak olduğunu kaydeden Deli, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Binlerce ülküdaşımız, yalancı şahitlerle desteklenmiş mesnetsiz iddialarla tutuklanmış, işkenceler görmüş, zindanlarda tarifi imkânsız çileler çekmişlerdir. Tek sevdaları vatanın birliği ve Türk milletinin bekası olan bu gençlik, hapishanelerde, hücrelerde, hakaret, dayak ve akıl almaz işkencelere maruz kalmışlardır. Ölümle sınanmış, yağlı urganlarla imtihan edilmişlerdir. Başbuğumuz Alparslan Türkeş başta olmak üzere 587 ülkücü “MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası'nda”' idam ile yargılanmış, 5 yıl 11 ay 8 gün süren yargılama sürecinde Başbuğumuz Alparslan Türkeş 11 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılmıştır.

Suçsuz ülküdaşlarımızı idam sehpasına çıkaran, işkence eden, yargısız infaz eden ve bu gençliği vatana ihanetle suçlayan 12 Eylülleri unutmadık.

Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey’i rahmetle anıyor, bu vatan için canlarını feda eden tüm şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet diliyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun. Ne zulmü ne de ülküdaşlarımızı unutmadık. Unutmayacağız, unutturmayacağız.” (Haber Merkezi)

