“12 Eylül, demokrasi tarihinde kara bir leke”

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, 12 Eylül Askeri Darbesinin 39. yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

12 Eylül’ün baskı ve yaydığı korku ile bir halkın sindirilmesi, geleceğinin karartılması, tüketilmesi ve uyutulmasına dönük acılı bir milat olduğunu kaydeden Ahlatcı, “12 Eylül 1980’de Türkiye dünya tarihinin en anti demokratik, en şiddetli uygulamalarından birini yaşamış, 1961 Anayasası’nın sağladığı görece özgürlükler ortamı ortadan kaldırılmış; temel hak ve özgürlükler yok edilmiş, milyonlarca yurttaşımız gözaltına alınmış, sistematik işkencelere maruz bırakılmış ve devlet eliyle hukuk cinayetleri yaşanmıştır” dedi.

İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, 12 Eylül’ün Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçtiğini belirterek, “Siyaset, bir toplumun bugününü doğru kurallar ve yöntemlerle idare etme ve geleceğini doğru planlama düşünce ve eylemidir. AK Parti olarak Siyaset anlayışımızın temeli millet iradesidir. Milletimizin iradesi, partimizin vazgeçilmez ilkelerden olmuş onu gölgeleyecek hiçbir uygulama ve vesayete müsamaha gösterilmemiştir. Bundan da asla taviz verilmeyecektir” ifadelerini kullandı.

Kurulduğu günden bugüne kadar, siyaseti topluma hizmet aracı olarak gören AK Parti’nin insan hakları ve hukukun üstünlüğünü tesis etmek hususunda ulusal ve uluslararası düzeyde alınması gereken tedbirleri aldığını, atılması gereken tüm adımları attığını kaydeden Ahlatcı, “Bu konuda en ufak bir tereddüt gösterilmemektedir. Ülkemizin çağdaş demokratik kazanımlarının zaman zaman sekteye uğramasına sebep olan iç ve dış güçlerin de rol oynadığı vesayet kurumlarına, hükümetimiz anayasası hukuk kuralları çerçevesinde gerekli cevabı vermiş ve vermeye devam edecektir. Ülkemizin gelişmesinin önünü kesmek, tökezletmek, bölmek isteyenler sosyal, siyasal, askeri ve ekonomik her yolu denemiş ve denemeye de devam etmektedir. Bugün yaşanan ekonomik gelişmeler; Türkiye düşmanlığı, AK Parti düşmanlığı ve Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığıdır. Ancak hükümetimiz, partimiz ve milletimiz tüm badireleri atlatacak güç ve kudrettedir” dedi.

12 Eylül Askeri Darbesi’nin toplumsal belleğimizden silinmeyeceğini belirten Ahlatcı, “Bundan 39 yıl önce yapılmış olan 12 Eylül Askeri Darbesini şiddetle kınıyor, kınamanın yanında, bugün ve bugünden sonra, demokrasimize kastedecek, insan hakları ihlallerine sebep olacak her türlü güçlerle mücadele etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)