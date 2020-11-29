12 bin sözleşmeli personel alınacak

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Sağlık Bakanlığı'nın 12 bin sözleşmeli personel pozisyonu için tercihlerin 1-7 Aralık 2020 tarihleri arasında alınacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde bakanlığa 12 bin personel alımı yapılacağını duyurmuştu. Personel alımları mülakatsız bir şekilde merkezi yerleştirme ile yapılacak.

12 bin personel alımının kadro dağılımına ilişkin açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Koca, “7 bini hemşire, bin 700'ü ebe ve 2 bin 864'ü sağlık teknikeri/teknisyeni olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında alım yapılacak” demişti.

Konu hakkında sosyal medya üzerinden açıklama yapan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün de adayların tercih tarihlerini paylaştı. Aygün, tercihlerin 1-7 Aralık tarihleri arasında yapılacağını söyledi. (Haber Merkezi)