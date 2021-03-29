1190 çiftçiye 238 ton sertifikalı nohut tohumu

Çiftçilere yüzde 75 destekli nohut tohumu dağıtım töreni için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nde bir tören düzenlendi.

Vali Mustafa Çiftçi, Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ahmet Pehlivan, ÇESOB Başkanı Recep Gür ve çiftçilerin katıldığı törende konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, 1190 çiftçiye 238 ton nohut tohumu dağıtılacağını belirterek, toplam maliyetinin 1 milyon 428 bin lirayı bulduğunu söyledi.



Çorum Merkez’de 42.5 ton civarında bir talebin söz konusu olduğunu kaydeden Sarı, “Her üreticinin almasını istedik. Burada aslan payını 95 tonla Alaca aldı. Peşinden Sungurlu ve Çorum-Merkez geliyor” dedi.

Çorum’un leblebiyle meşhur olduğunu belirten Sarı, “Sertifikalı nohut tohumlarının üreticimize faydalı olması için böyle bir yola çıktık. Leblebi imalatı yapanların da hammadde ihtiyaçlarını buradaki çiftçilerimizden temin etmesi önemli bir husustur” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü de Çorum’un leblebiyle meşhur olduğunu belirterek, Belediye olarak önümüzdeki günlerde “leblebi kavurma ustalığıyla” ilgili bir çalışma gerçekleştireceklerini bildirdi. Çöplü, bu şekilde gerek nohut üreticisi çiftçinin, gerekse de leblebi üreticilerinin daha kaliteli ve kazançlı işler yapacaklarını söyledi.



Vali Mustafa Çiftçi ise Çorum’un da içerisinde bulunduğu TR83 bölgesinde istihdamın % 38’inin tarım, % 18’inin sanayi ve % 44’ünün hizmet sektörüne dayandığını belirterek, “Çorum’un baskın özelliği bir tarım memleketi olmasıdır. İlimizde 535 bir hektarlık bir alanda tarım yapılıyor. 450 bin hektarı ormanlık alanlarla kaplı, 224 bin hektarı tarım dışı alanları olan, 68 bin hektarı çayır ve meralarla kaplı bir iliz. Tarım sektöründe yurt içi gayri safi milli hasılaya 5 milyarlık bir katkı sunarak 31’inci sırada yer alıyoruz” dedi.

Çorum’da nohut üretiminin 7’nci sırada yer aldığını kaydeden Çiftçi, leblebisiyle meşhur Çorum’da nohut üretiminin daha fazla arttırılması adına önemli bir gelişmenin yaşandığını belirterek, 238 ton sertifikalı nohut tohumunun 1190 çiftçiye dağıtılacağını bildirdi.

Yapılan konuşmaların ardından tohumluk nohutlar, üreticilere dağıtıldı.

(Haber Merkezi)