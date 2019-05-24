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“119 meslek yok olmak üzere”

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kaybolmakta olan mesleklerin arkasında durup dünyaya tanıtılması gerektiğini söyleyerek açıklamalarda bulundu.

“119 meslek yok olmak üzere”

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kaybolmakta olan mesleklerin arkasında durup dünyaya tanıtılması gerektiğini söyleyerek açıklamalarda bulundu.

24 Mayıs 2019 Cuma 20:57
“119 meslek yok olmak üzere”

10 farklı kategoride 119 geleneksel, kültürel veya sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutmuş mesleğin olduğunu söyleyen Palandöken, “Onlarca mesleğimiz, kültürümüzden yok olup gidiyor. Bu mesleklere önce kendimiz sahip çıkmalı, daha sonra dünyaya tanıtarak canlandırmalıyız. Bu noktada özellikle yurtdışına ihrac edilen dizi yapımcılarına ve film senaristlerine büyük görevler düşüyor. Doğal güzelliklerimizin ve birbirinden güzel mobilyalarımızın yanı sıra her bölgemizin ayrı bir damak tadı olan mutfağımızın lezetli ile tanıştırılmalı ve kaybolan mesleklerimizin tanıtımları bu dizi ve film sektöründeki başarılı seviyemizi lehimize verimli kullanmalıyız. Ahşap, cam, deri, iplik, maden, taş, toprak vs. hammaddesine göre 10 farklı kategoride 119 geleneksel, kültürel veya sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutmuş mesleğimiz var. Keten dokuma, urgancılık, çömlekçilik, şerbetçilik, semercilik, yorgancılık, vitray yapımı gibi onlarca meslek artık neredeyse hiç yapılmıyor ya da tamamen yok olmak üzere. Bu mesleklerin birçoğu gelişen teknolojiye yenik düşse de, hepsi bizim kültürümüzü yansıtan, emek sonucu ortaya çıkan işler. Ayakta kalmaya çalışan, bu mesleklerin erbapları da faizsiz kredi imkânlarına rağmen zorluklar yaşıyor. Kaybolmaya yüz tutmuş mesleklere sahip çıkmamız Osmanlı ve öncesinden beri süregelen kültürümüze de sahip çıkmamız anlamına geliyor. Bu mesleklere sahip çıkmamız için çevremizde gördüğümüz duyduğumuz zaman onlara destek olup alışveriş yapmamız ve tamamen yok olmalarına engel olmamız lazım. Daha önemli bir destek de dizi ve filmlerle bu mesleklerimizi dünyaya tanıtmak. Ülkemiz ihraç ettiği dizi filmlerde çok yüksek rakamlara ulaştı. 350 milyon dolar gibi bir bütçe ile Amerika’dan sonra ikinci sıradayız. Bu sıralamamızı ülkemizin, mesleklerimizin tanıtımı için verimli kullanmalıyız” diye konuştu. (Haber Merkezi)

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