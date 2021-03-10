116 araç trafikten men edildi

Asayiş birimlerince 2021 yılı ilk 2 ayında yapılan GBT sorgulamasında, 60.516 şahıstan 70 şahsın arandığı tespit edildi. Uygulamalarda ve şüphe üzerine durdurulan 15.509 aracın sorgulaması yapılırken, toplamda 259 araca 191.663lira idari para cezası uygulandı. 116 araç ise trafikten men edildi.

Öte yandan ülke genelinde eş zamanlı yapılan huzur uygulamalarında Çorum’da 1.825 kişi ve 597 araç kontrol edilirken, 22 araca toplamda 24 bin 600 lira cezai işlem uygulandı. (Haber Merkezi)

