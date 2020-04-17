“115 milyon lira değerindeki 3 büyük yatırım hizmete girdi”

AK Parti İlçe Başkanı Metin Özsarı, yaptığı açıklamada, AK Parti hükümetlerinin Sungurlu’ya yatırımlarının hız kesmeden devam ettiğini belirterek, Adalet Bakanlığı tarafından yapılan T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunun maliyetinin 80 milyon lira olduğunu ifade etti. Özsarı, “1.200 kapalı ve 400 açık olmak üzere toplam 1.600 mahkûm kapasiteli cezaevinde 250 infaz koruma memuru ile 60 asker görev yapacak. Tam faaliyete geçince ilçemize aylık 6 milyon lira civarında girdi sağlanacak cezaevi sayesinde ilçe nüfusu 5 bin kişi civarında artış gösterecek.” dedi.

Hitit Üniversitesi tarafından yapılan Sungurlu Meslek Yüksekokulu kampüsünün maliyetinin 30 milyon lira olduğunu kaydeden Özsarı, “Şuan yüksekokulumuzda 1.100 civarında öğrenci var. Yapılan yerleşkemizde hedef öğrenci sayısının 3.000- 4.000’e çıkmasıdır. Yerleşke toplamda 12 derslik, 2 uygulama salonu, 2 bilgisayar laboratuvarı, 1 adet kütüphane, 1 toplantı salonu, 1 konferans salonu yemekhane, kantin ve mutfağı ile hizmet verecek” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan İlçe Sağlık Müdürlüğü binasının maliyetinin 4 milyon 200 bin lira olduğunu söyleyen Özsarı, Binada 112 Acil İstasyonu, 1 Nolu Aile Hekimliği (5 adet aile hekimi) ve İlçe Sağlık Müdürlüğünün hizmet vereceğini dile getirdi.

Dünyada ve ülkemizde devam eden salgına rağmen hükümetin yatırımlarının artarak devam ettiğini vurgulayan Özsarı, “Elbette ki elzem olan milletimizin sağlık, sıhhatidir. Dolayısı ile devletimiz milletimizin sağlık ve sıhhati için tüm imkanları seferber ederek hizmetlerine devam etmektedir. İnşallah bu zor günleri hep birlikte atlatacağız. Güzel yarınlarımız için evde kalıp bilim kurulu ve hükümetimizin tavsiye ettiği kurallara uyacağız. Tüm Sungurlulu hemşerilerimizi Allah’a emanet ediyorum” dedi.

(Haber Merkezi)