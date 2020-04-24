Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum -3°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
98171
ALTIN
386.207
DOLAR
6.9630
STERLİN
8.5968
EURO
7.5295
Sosyal mesafeli 23 Nisan töreni
Sosyal mesafeli 23 Nisan töreni
Sağlıkçılar dans ederek moral buldular
Sağlıkçılar dans ederek moral buldular
Ben Bir Çocuğum - TED
Trafik tartışması kanlı bitti!
Trafik tartışması kanlı bitti!

115 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 115 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 2 bin 491 olduğunu açıkladı.

24 Nisan 2020 Cuma 01:32
115 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, korona virüse ilişkin 23 Nisan 2020 tarihli son verileri açıkladı. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 115 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 2 bin 491 oldu. Bugün toplam 40 bin 962 test yapılırken, 3 bin 116 yeni vaka tanısı kondu, toplam vaka sayısı 101 bin 790 oldu.

Bugünkü 2 bin 14 kişi ile birlikte toplam iyileşen sayısı 18 bin 491'e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 982, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise bin 816 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, “Bugün, dünden daha iyi durumdayız. Bu noktaya, biri bile tesadüfen yapılmamış toplam 791 bin 906 testle geldik. Tanı konanların her birinin temaslı taraması ya yapıldı ya da devam ediyor. Alınan sonuca tedbirle destek şart. Bize güç verin” ifadelerini de kullandı.

(İHA)

İlgili Haberler
Bakan Soylu şehit kızının bayramını kutladı
Bakan Soylu şehit kızının bayramını kutladı
Ceylan ve Ahlatcı’dan örnek davranış
Ceylan ve Ahlatcı’dan örnek davranış
Sağlık çalışanları bu kez çocuklar için tek yürek oldu
Sağlık çalışanları bu kez çocuklar için tek yürek oldu
Benzin ve motorine beklenen büyük indirim geldi
Benzin ve motorine beklenen büyük indirim geldi
Balkonlarda coşkulu kutlama
Balkonlarda coşkulu kutlama
THY'nin 'TK1920' kodlu özel uçuşu tamamlandı
THY'nin 'TK1920' kodlu özel uçuşu tamamlandı

banner155

Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim