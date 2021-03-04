112’ye gelen 40 bin ihbardan 34 bini asılsız çıktı

Konu ile ilgili Çorum Valiliği’nden yapılan açıklamada 112 Acil Çağrı Merkezi’ne 1 ayda 40 bin çağrı gelirken, bu çağrılardan 34 bini asılsız, 5 bininin ise doğru ihbar çıktığı bildirildi. Gelen çağrılardan doğru ihbar oranı ise %13’te kaldı. Acil Çağrı Merkezine gelen toplam çağrılardan 3 bin 740’ı simkartsız telefon vasıtası ile gelen çağrılar olduğu belirtilirken, 112 çağrı merkezinin boş yere meşgul edilmemesi gerektiği uyarısı yapıldı.

“MEŞGUL ETMEYİN!”

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Bu hal gerçekten ihtiyacı olan kişilerin arama yapmasını geciktirmektedir. Bu konuda vatandaşlarımızın daha duyarlı olmasını, gereksiz arama yapmamalarını istirham etmekteyiz. Çünkü o anda 112’ye ulaşmak isteyen bir vatandaşımızın hakkını ihlal edebileceğimizi hatırdan çıkarmayalım. Unutmayınız, sadece bu üç rakam (112) hayat kurtarır.” Ayrıca sağlık, itfaiye, jandarma, orman birimleri ile aktif olarak faaliyete başlayan 112 Çağrı Merkezi’nde AFAD ve emniyet birimleri ise önümüzdeki hafta devreye alınacak.