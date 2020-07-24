“112 yıl öncesinin sansür uygulamalarına tanık oluyoruz”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel, basında sansürün kaldırılışının 112’nci yılı nedeniyle TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

Gazetecileri, aydınları tutuklayan, hücrelerde çürüten, fabrikaları kapatan, tarlaları kurutan bir iktidarla karşı karşıya olduklarını söyleyen Sertel, şöyle devam etti:

“Gazetecileri konuşamaz, yaşamaz, düşünemez noktaya getiren AKP iktidarı kendi yandaş gazetelerinin de satılmadığını, yandaş televizyonların izlenmediğini gördükçe var olan ve okunan gazetelerin, izlenen televizyonların üzerine yürüyor. Türkiye’de 32’si ulusal, 10’u bölgesel, 622’si yerel, 422 valilik iznine tabi bin 106 gazete var. 2019 yılında gazete ve dergi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 8 azaldı. Son üç yılda gazete tirajları ise yüzde 50 eridi. Genelde işsizlik oranı yılda 1.8 artarken, gazetecilikte bu artış yüzde 4.7 oldu. Yine genelde işsizlik oranı 13.4 iken gazetecilikte 23.8 oldu. Yani her 4 gazeteciden 1'i işsiz. Son 5 yılda işsiz kalan gazeteci sayısı 10 bini geçti. 76 gazeteci ve medya çalışanı cezaevinde. İktidarın basın ve ifade özgürlüğüne yönelik sansürcü, baskıcı uygulamalarının sonucu şimdilik budur. Basının içine düştüğü durumun sorumlusu iktidardır.”

İNTERNET YASASINI ÇIKARMADILAR

İktidarın, 112 yıl önce yaşanan İstibdat dönemine benzer şekilde sosyal medya üzerinde ağır yaptırımlar getirmeye çalıştığını belirten Sertel, “Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı iken internet medyasının düzenlenmesi, internet gazeteciliğinin bir düzene oturtulması için çok sayıda girişimimiz oldu. Ama bu girişimler sonuçsuz kaldı. İnternet yasası ile ilgili yasa hazırlamayan iktidar şimdi sosyal medyada düzenleme yapmak istemektedir. Sosyal Medya bir çok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede yoğun bir şekilde kullanılırken, Abdülhamit dönemi gibi istibdat rejimlerinin olduğu Kuzey Kore’de, Eritre’de, Suudi Arabistan’da, Çin’de, İran’da yasaklı. Gazetecilerin yazamaz, yazdırılamaz noktaya getirildiği son 18 yılda sosyal medyaya olan ilgi yıldan yıla artmış, kullanıcı sayısı 62 milyonu geçerek dünyada üst sıralara gelmiştir. AKP iktidarı ahlaki erozyondan çok gerçeklerin, yazılamayanların yazılmasının, beğenmemem butonlarına basılmasının önüne geçmek istemektedir” diye konuştu. (Haber Merkezi)