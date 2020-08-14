“112 personelinin yemekhane ve ulaşım sorunu giderilmeli”

Çorum 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarının sorunlarının çözülmesini istedi. CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İl Ambulans Servisi Başhekimliği Komuta Kontrol Merkezi’ni ziyaret ederek çalışmalar ve kurumun sorunları hakkında bilgi aldı.

Kurum Müdürü Arif Demiral ile bir süre görüşen Tahtasız, 112 çalışanlarının yemekhane, personel yetersizliği ve ulaşım gibi birtakım temel sorunlarının bulunduğunu belirterek, sorunların çözümü noktasında üzerlerine düşen görevi yerine getireceklerini kaydetti.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Arif Demiral, İçişleri Bakanlığı’nın Çorum’a yeni bir hizmet binası yaptırdığını, binanın önümüzdeki günlerde açılmasını beklediklerini, burada; İtfaiye (110), Ambulans (112), Polis (155), Jandarma (156), AFAD (122) ve Orman Yangını (177) birimlerinin tek çatı altında hizmet vereceğini bildirdi.

112 Acil Çağrı Merkezine KPSS ile 35 civarında personel alımı yapılacağını açıklayan Demiral, kurumda çalışmaların 3 vardiya halinde sürdürüldüğünü kaydetti.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, aynı bina içerisinde hizmet veren 112 Acil Çağrı Merkezi, İl Ambulans Servisi Başhekimliği Komuta Kontrol Merkezi ve Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) birimlerini ziyaret ederek bilgi aldı. Tahtasız, “Çok güzel bir bina yapılmış, emeği geçenlere teşekkür ederim. Ancak eksikliklerin de bir an önce giderilmesi gerekiyor” diye konuştu.

Gördüğü eksiklikleri dile getiren CHP İl Başkanı Tahtasız, kurumda yemekhane problemi yaşandığını, tam teşekküllü yemekhane yapılmasına rağmen henüz hizmet vermeye başlamadığını, yemekhanenin bir an önce hizmete sunulması gerektiğini ifade etti. 112’nin personel yetersizliği konusunda da sorun yaşadığını ileten Tahtasız, özellikle temizlik, çevre bakımı alanlarında hizmetli personel açığının bulunduğunu, İş-Kur aracılığıyla veya yeni işe alımlarla sorunun çözülmesi gerektiğini dile getirdi.

İl Başkanı Tahtasız, personelin ulaşım (servis aracı) talebinin de çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi. İl Başkanı Tahtasız’a ziyareti sırasında; İl Başkan Yardımcısı Osman Soylu da eşlik etti.

112 Müdürü Arif Demiral, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Tahtasız ve Soylu’ya teşekkür etti. (Haber Merkezi)