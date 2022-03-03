112 personeline “başarı belgesi”
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, 112 Acil Çağrı Merkezi personelini makamında ağırladı. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü yönetici ve personeli Vali Çiftçi’yi ziyaret etti. Ziyarette gayretli ve özverili çalışmalarından dolayı 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü personelini kutlayan Vali Çiftçi ‘Başarı Belgesi’ verdi. (Volkan SINAYUÇ)
Güncel 03.03.2022, 19:35
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