112 Acil Çağrı Merkezi hazır hale geldi

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü’nün çağrı karşılayıcı ve teknik personelinin çağrı merkezlerinin çalışma düzeni ve genel iş yürütümü konularında bilgi ve tecrübe kazanmaları amacıyla Samsun, Nevşehir, Kayseri ve Amasya gibi çağrı merkezi aktif olan illere ve ilimizdeki Emniyet, Sağlık, İtfaiye ve Jandarma gibi paydaş kurumlara gidip yerinde inceleme ve uygulamalı eğitim aldığının belirtildiği açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Bunun yanı sıra müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren İl Salgın Denetim Merkezi’nin yazılım programı (İSDEM) ile Halk Sağlığı Yönetim Sistemi (HSYS) ve pano sağlık yazılım programı üzerinden mahalle denetim ekiplerinin görevlendirilmesi ve denetlenecek hane atamalarının yapılması, izole kalması gereken pozitif vakalar ve temaslılarının takibi ve denetimi, kurum, kuruluş ve iş yerleri denetimleri, izolasyon, maske, temizlik ve sosyal mesafe ile ilgili yapılan ihbarların alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması aşamalarındaki tüm işlemler yapılmaktadır.” (Haber Merkezi)