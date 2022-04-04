112 Acil Çağrı Merkezi hakkında bilgi aldılar
Bahçelievler İlkokulu 3. ve 4. sınıf öğrencileri, Çorum 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü’nü ziyaret ettiler.
Güncel 04.04.2022, 21:53
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Ziyarette 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü tarafından öğrencilere 122 Acil Çağrı tanıtım videoları izletildi. 112 Acil aramayı hangi durumlarda nasıl aranacağı anlatıldı. Öğrencileri, merak ettikleri soruları ilgililere sorarak bilgilendiler. (Haber Merkezi)
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