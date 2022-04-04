112 Acil Çağrı Merkezi hakkında bilgi aldılar

Ziyarette 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü tarafından öğrencilere 122 Acil Çağrı tanıtım videoları izletildi. 112 Acil aramayı hangi durumlarda nasıl aranacağı anlatıldı. Öğrencileri, merak ettikleri soruları ilgililere sorarak bilgilendiler. (Haber Merkezi)

